Христина Решетник зізналася, що в такі моменти в її голові частенько крутяться ті самі питання.

Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина виховують трьох синів: Дмитра, Івана та Сашка. Не зважаючи на війну, вони намагаються проводити більше часу з дітьми. Христина Решетник показала в Інстаграм, куди вони відвели молодшого синочка. Крім того, дружина ведучого поміркувала про те, чи зараз варто так веселитися.

Родина Решетників провела час у дитячій кімнаті торговельного центру. Маленький Сашенька встиг прокататися на всіх гойдалках, які там були. А також не відмовив собі в тому, щоби пострибати в імпровізованому басейні, заповненому м'якими кульками.

Христина Решетник зізналася, що в такі моменти в її голові частенько крутяться ті самі питання: Чи доречно посміхатися? Чи доречно радіти чомусь? Чи доречно щось робити таке, як до війни? Але відразу згадуються слова її знайомих, які зараз служать у ЗСУ.

"Показовою для мене стала історія, яку я почула від військових. Військові просили надсилати дитячі малюнки, вони їх розвішували, де була можливість, тому що діти – їхній головний стимул до боротьби. Навіть ті, хто не має дітей, вони щоразу, дивлячись на дитячі творіння, наочно розуміють, за чиє майбутнє борються, за майбутнє своїх та наших дітей. Тому коли бачу, як усміхаються діти, розумію, що життя продовжується, що все буде добре", - зазначила Христитна Решетник.

Нагадаємо, що дружина Решетника показала емоційне фото з українцями, що облетіло весь світ.

Як повідомляла Politeka, молодший син Решетника потішив перевдяганням у татовий одяг.

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