Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина виховують трьох синів: Дмитра, Івана та Сашка. Вони часто з'являються в Сторіз своїх батьків. Ось і кілька годин тому Христина Решетник опублікувала на сторінці в соцмережі Інстаграм кілька кумедних кадрів із молодшим сином.

На кадрах, які опублікувала Христина Решетник, можна побачити маленького Сашеньку. Хлопчик вибрав взуття свого батька і вирішив його взути. Примітно, що малюк підібрав ідеальну пару, яка чудово поєднувалася з його вбранням не лише за кольором, а й за стилем. У руках Сашко тримав машинку і дивився на камеру серйозним поглядом.

"Є кілька питань: Як вам цей погляд? Що на фото "не так"?", - запитала у підписі до знімків Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі почали відповідати на запитання дружини ведучого та пропонувати забавні назви для кадрів. Крім того, багато хто помітив наскільки хлопчик схожий на свого знаменитого батька: "Такий прикольний", "Як він тут схожий на Гришу, просто маленька копія", "Це Гриша 100%", "Футболіст, навіть стійка футболіста!", "Серцеєд. Думає, що в татових кросівках усіх дівчаток зачарує”.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.