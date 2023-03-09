Кристина Решетник призналась, что в такие моменты в ее голове частенько крутятся одни и те же вопросы.

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина воспитывают трех сыновей: Дмитрия, Ивана и Сашу. Не смотря на войну, они стараются проводить больше времени с детьми. Кристина Решетник показала в Инстаграм, куда они отвели младшего сынишку. Кроме того, жена ведущего порассуждала о том, уместно ли сейчас так веселиться.

Семья Решетников провела время в детской комнате торгового центра. Маленький Сашенька успел прокататься на всех качелях, которые там были. А также не отказал себе в том, чтобы попрыгать в импровизированном бассейне, заполненном мягкими шариками.

Кристина Решетник призналась, что в такие моменты в ее голове частенько крутятся одни и те же вопросы: Уместно ли улыбаться? Уместно ли радоваться чему-нибудь? Уместно ли что-нибудь делать такое, как до войны? Но тут же вспоминаются слова ее знакомых, которые сейчас служат в ВСУ.

"Показательной для меня стала история, которую я услышала от военных. Военные просили присылать детские рисунки, они их развешивали, где была возможность, потому что дети – их главный стимул к борьбе. Даже те, у кого детей нет, они каждый раз, глядя на детские творения, наглядно понимают, за чье будущее борются, за будущее своих и наших детей. Поэтому когда вижу, как улыбаются дети, понимаю, что жизнь продолжается, что все будет хорошо", - отметила Кристина Решетник.

Напомним, что жена Решетника показала эмоциональное фото с украинцами, которое облетело весь мир.

Как сообщала Politeka, младший сын Решетника позабавил переодеванием в папину одежду.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась с округлившимся животом.