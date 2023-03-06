Міст через річку Ірпінь висадили в повітря українські військові 25 лютого 2022 року, щоб перешкодити наступу російської армії на Київ. Згодом переправа стала чи не єдиним шляхом порятунку для мешканців населених пунктів Київщини.

Дружина українського телеведучого Григорія Решетника показала в Інстаграм-Сториз пам'ятний знімок біля мосту, який було зроблено рівно рік тому.

Христина Решетник показала відоме фото. Зокрема, на відповідне фото можна побачити, як під зруйнованим мостом люди ховалися від російських авіаударів та артилерійських обстрілів. Фото звідти облетіло тоді весь світ. Місцеві жителі ледь поміщалися під обломками будівлі, притискалися один до одного і з надією чекали, коли зможуть втекти від російських обстрілів.

"Саме цього дня рік тому було зроблено це фото. Який жах мороз по шкірі. Так хочеться, щоб кожен росіянин покараний, за все що зробив", - відреагувала на фото Крістіна Решетник .

Варто зазначити, що Григорій Решетник народився у Миколаєві у 1983 році. Кар'єру ведучого розпочинав на "Першому національному". Він є провідним шоу "Холостяк" та "Холостячка" на СТБ, а також інших проектів на цьому каналі.

Разом із дружиною Крістіною Решетник виховує трьох синів – Івана (2013), Дмитра (2017) та Олександра (2020).

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.