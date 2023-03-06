Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде "Холостяка" та "Холостячку". Зірка одружена з колега Христина, яка народила йому трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра. При цьому пара не приховує, що хоче щонайменше ще одну дитину - дочку.

Не забуває Решетник і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Григорій опублікував фотографію, яку розмістила у себе дружина Христина, вагітна Іваном.

"А ми молодці. А під серцем Іван", - було написано на кадрах та поставлено дату 3 березня 2013 року.

А раніше Григорій опублікував пост, де показав усіх дітей і дружину. Зірка розповіла про синів, які швидко ростуть.

"Сини дуже швидко ростуть - всі знають, жахливо просунуті, знають ... за останній рік вони подорослішали на кілька років уперед.

Ми намагаємося встигати за ними і залишатися прикладом у цінностях та ставленні до життя. До кожного з дитинства ставимося як до особистості, тому з дитинства кожен має власну думку та переконання", - написав Григорій у публікації.

Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетника зацікавила українок стрункою фігурою.

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