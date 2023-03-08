Відомий актор Тарас Цимбалюк на честь Міжнародного жіночого дня закликав чоловіків берегти жінок та опублікував пост на цю тему у соціальних мережах, супроводживши його фото зі своєю обраницею.
Він зазначив, що кожна жінка є окрасою людства і заслуговує на захист кожного дня. Незважаючи на те, що можна скасовувати та переносити свято, це важливо пам'ятати завжди.
На чорно-білому знімку актор та його кохана рестораторка Світлана Готочкіна позують у ліжку. Деякі шанувальники висловили згоду з думкою актора та похвалили його за правильні думки у коментарях до посту в Instagram.
«Можна скасовувати восьме березня… можна переносити це свято… Але кожна жінка – це прикраса людства, і це треба пам'ятати щодня» - пише Цимбалюк.
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У мережі відреагували:
«Які правильні слова 👏; Сподіваюся, що ви приховали сьогодні свій профіль від Світлани 😂; 8 березня завжди залишиться святом, усі нормальні люди святкуватимуть його, це міжнародне свято;
Краса-страшна сила; як це мило 😍; Мудрі слова, справжнього чоловіка».
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