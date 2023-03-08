Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой, поделился кадром с новой возлюбленной.

Известный актер Тарас Цымбалюк в честь Международного женского дня призвал мужчин беречь женщин и опубликовал пост на эту тему в социальных сетях, сопроводив его фото со своей избранницей.

Он отметил, что каждая женщина является украшением человечества и заслуживает защиты каждый день. Несмотря на то, что можно отменять и переносить праздник, это важно помнить всегда.

На черно-белом снимке актер и его возлюбленная ресторатор Светлана Готочкина позируют в кровати. Некоторые поклонники выразили согласие с мнением актера и похвалили его за правильные мысли в комментариях к посту в Instagram.

«Можно отменять восьмое марта… можно переносить этот праздник… Но каждая женщина – это украшение человечества, и это нужно помнить каждый день» - пишет Цимбалюк.

В сети отреагировали:

«Какие правильные слова 👏; Надеюсь, что вы скрыли сегодня свой профиль от Светланы😂; 8 марта всегда останется праздником, все нормальные люди будут его праздновать, это международный праздник;

Красота-страшная сила😂; как это мило😍; Мудрые слова, настоящего мужчины».

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