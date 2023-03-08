Артист Олексій Потапенко (Потап) показав свою дружину Настю Каменських та привітав її з 8 березня.

Як пише Politeka.net, Потап – відомий український український артист, який прославився завдяки дуету "Потап та Настя". Дует перестав існувати, а пара вирішила розпочати романтичні стосунки, офіційно оформивши їх кілька років тому. А останнім часом Потапа з Настею не дуже часто бачать разом, тож поповзли чутки, що пара розлучилася. Але на 8 березня Олексій опублікував фотографію дружини, привітавши її зі святом.

"Я хочу привітати всіх сильних та найкращих, вільних та непереможних жінок України, зі святом 8-березня та особливо свою квіточку", - написав Потап у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи екс-дружину Позитива Анну Андрійчук, дружину Сергія Бабкіна Сніжану, екс-солістку гурту "НеАнегли" Славу Камінську та Юрія Горбунова, а також написали коментарі:

"Все, всі заспокоїлися? Вони разом";

"Які ж ви класні, скучили. Скучили за мирним життям. Дай Бог усім Здоров'я і миру";

"так виглядає справжнє кохання, дівчата";

"А вона мовчить. Інтрига, ніколи не зайва";

"Дякую і тобі, жіночому щастю та світу над головою!!";

"Потапе, я з самого початку війни стежив за твоїми сторисами і думав ти в Києві... ти поїхав за кордон, нічого поганого на твою адресу не хочу сказати, але вірю, що ти корисний країні в цей тяжкий час, будь ласка прикладом для багатьох!" .

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