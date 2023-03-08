Как пишет Politeka.net, Потап - известный украинский украинский артист, который прославился благодаря дуэту "Потап и Настя". Дуэт перестал существовать, а пара решила начать романтические отношения, официально их оформив несколько лет назад. А в последнее время Потапа с Настей не очень часто видят вместе, поэтому поползли слухи, что пара развелась. Но на 8-е марта Алексей опубликовал фотографию жены, поздравив ее с праздником.
"Я хочу поздравить всех сильных и лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8-марта и особенно свой цветочек", - написал Потап в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая экс-жену Позитива Анну Андрийчук, жену Сергея Бабкина Снежану, экс-солистку группы "НеАнеглы" Славу Каминскую и Юрия Горбунова, а также написали комментарии:
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"Какие же вы класснючие , соскучились. Соскучились по мирной жизни. Дай Бог всем Здоровья и мира";
"так выглядит настоящая любовь, девушки";
"А она молчит. Интрига, никогда не лишняя";
"Спасибо и тебе,женскому счастью и миру над головой!!";
"Потап, я с самого начала войны следил за твоими сторисами и думал ты в Киеве … ты уехал за границу, ничего плохого в твой адрес не хочу сказать, но верю что ты полезен стране в это тяжелое время, пожалуйста будь примером для многих!".
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