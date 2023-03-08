Дружина телеведучого Григорія Решетника отримує подарунки від чоловіка та синів не лише на особливі дати та офіційні свята – вони радують її цілий рік та змушують щасливо посміхатися. А у Міжнародний день жінок вона отримує ще більше сюрпризів від коханих. Христина Решетник на своїй сторінці в Інстаграмі показала подарунок від чоловіка та трьох синів.
Так, вони підготували для коханої мами – букет квітів у червоному кольорі та його відтінках.
Христина Решетник вважає, що якщо потрібен день у календарі, щоб жінкам приділяли більше уваги, то він обов'язково має бути. Але якщо не влаштовує 8 березня, то можна вибрати іншу дату і зробити її святковою. Адже для неї цей день – звичайнісінький. Щаслива матуся згадала слова чоловіка, які присвятила українкам.
"Коханий мені сьогодні сказав, що жінки – головна мотивація чоловіків до життя. Ось нехай кожен чоловік матиме таку мотивацію, щоб чоловік хотів згорнути гори", - додала Христитна Решетник.
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На думку Христини, незалежно від дати у календарі, чоловіки мають приділяти увагу жінці щодня. Також вона побажала: "Будьте коханими, щасливими, усміхненими та самодостатніми".
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