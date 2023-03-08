Кристина Решетник считает, что если нужен день в календаре, чтобы женщинам уделяли больше внимания, то он обязательно должен быть.

Жена телеведущего Григория Решетника получает подарки от мужа и сыновей не только на особые даты и официальные праздники – они радуют ее круглогодично и заставляют счастливо улыбаться. А в Международный день женщин она получает еще больше сюрпризов от любимых. Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм показала подарок от мужа и троих сыновей.

Так, они подготовили для любимой мамы - букет цветов в красном цвете и его оттенках.

Кристина Решетник считает, что если нужен день в календаре, чтобы женщинам уделяли больше внимания, то он обязательно должен быть. Но, если не устраивает 8 марта, то можно выбрать другую дату и сделать ее праздничной. Ведь для нее этот день - самый обычный. Счастливая мамочка также вспомнила слова мужа, которые посвятила украинкам.

"Любимый мне сегодня сказал, что женщины – главная мотивация мужчин к жизни. Вот пусть у каждого мужчины будет такая мотивация, чтобы мужчина хотел свернуть горы", - добавила Кристина Решетник.

По мнению Кристины, независимо от даты в календаре, мужчины должны уделять внимание женщине каждый день. Также она пожелала: "Будьте любимы, счастливы, улыбчивыми и самодостаточными".

Напомним, что жена Решетника показала эмоциональное фото с украинцами, которое облетело весь мир.

Как сообщала Politeka, младший сын Решетника позабавил переодеванием в папину одежду.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась с округлившимся животом.