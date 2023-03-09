Як пише Politeka.net , Анна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка брала участь у двох олімпіадах та виборола "бронзу" для України у 2016 році. А кілька років тому Різатдінова брала участь у "Танцях зі зірками", де не змогла перемогти. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Ганна поділилася постом на честь 8 березня.
"Тут має бути пост-вітання. Піст про те, що жінка - центр Всесвіту, піст про красу, любов і жіночність.
Але сьогодні десятки тисяч жінок пліч-о-пліч з чоловіками захищають нашу землю.
Я хочу присвятити цю посаду матерям та дружинам наших захисників, а також жіночій частині ЗСУ. Пережити те, що твоя рідна людина здійснює подвиг заради всієї нації, це внутрішня сила українських дружин, дочок та, звісно, матерів", - написала Різатдінова у публікації.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Експерт розкрив план наступу української армії, який обрушить війська рф: «Їм нікуди подітися»
Ситуація в Грузії швидко загострюється, люди знову на вулиці: "Російський закон має бути спалений"
"Це сталось у нас на очах": свідки розповіли подробиці трагедії з легендарним Героєм України
Дитина не вижила після уколу, який зробила мама: суд виніс дивний вирок
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ви така гарна";
"Сильний пост.. це саме те привітання, яке має бути сьогодні..так святкуватимемо після перемоги..але зараз можемо підтримувати один одного";
"Слово в саме серце! Дуже гарна!".
Нагадаємо, гімнастка Різатдінова розповіла про незвичайний майстер-клас у Польщі
А ще Politeka повідомляла, що Різатдінова з "Танців зі зірками" показала найстрашніші кадри за час повномасштабного вторгнення.
Також Politeka писала, що Фаворитка Влада Ями з "Танців зі зірками" висловилася про Україну на тлі Туреччини