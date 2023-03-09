Як пише Politeka.net , Анна Різатдінова - відома українська художня гімнастка, яка брала участь у двох олімпіадах та виборола "бронзу" для України у 2016 році. А кілька років тому Різатдінова брала участь у "Танцях зі зірками", де не змогла перемогти. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Ганна поділилася постом на честь 8 березня.

"Тут має бути пост-вітання. Піст про те, що жінка - центр Всесвіту, піст про красу, любов і жіночність.

Але сьогодні десятки тисяч жінок пліч-о-пліч з чоловіками захищають нашу землю.

Я хочу присвятити цю посаду матерям та дружинам наших захисників, а також жіночій частині ЗСУ. Пережити те, що твоя рідна людина здійснює подвиг заради всієї нації, це внутрішня сила українських дружин, дочок та, звісно, ​​матерів", - написала Різатдінова у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви така гарна";

"Сильний пост.. це саме те привітання, яке має бути сьогодні..так святкуватимемо після перемоги..але зараз можемо підтримувати один одного";

"Слово в саме серце! Дуже гарна!".

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