Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая участвовала в двух олимпиадах и завоевала "бронзу" для Украины в 2016 году. А несколько лет назад Ризатдинова участвовала в "Танцях з зірками", где не смогла победить. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным. А в этот раз Анна поделилась постом в честь 8-го марта.

"Здесь должен быть пост-поздравления. Пост о том, что женщина – центр Вселенной, пост о красоте, любви и женственности.

Но сегодня десятки тысяч женщин бок о бок с мужчинами защищают нашу землю.

Я хочу посвятить этот пост матерям и женам наших защитников, а также женской части ВСУ. Пережить то, что твой родной человек совершает подвиг ради всей нации, это внутренняя сила украинских жен, дочерей и, конечно, матерей", - написала Ризатдинова в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы такая красивая";

"Сильный пост.. это именно то приветствие, которое должно быть сегодня ..так будем праздновать после победы ..но сейчас можем поддерживать друг друга";

"Слово в самое сердце! Очень хорошая!".

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