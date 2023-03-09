За словами Ксенії Мішиної, у клубі їй сказали, що вона має купити ще один абонемент не для сина, а для себе.

Зірка серіалу "Кріпосної", перша "Холостячка" актриса Ксенія Мішина, висловилася про проблему, яку їй довелося зіткнутися в одному з київських спортклубів. Вона планувала записати свого сина на заняття плаванням у басейні, але з'ясувалося, що це не так просто.

За словами Мішиної, у клубі їй сказали, що вона має купити ще один абонемент не для сина, а для себе. Це пов'язано з тим, що дитині ще немає 14 років, і їй необхідно перебувати у басейні разом із дорослим.

Однак Мішина обурена, оскільки її син займається під керівництвом тренера, і вона не розуміє, навіщо їй потрібен абонемент, якщо вона сама не плаватиме. Крім того, у клубі знаходяться лікар і тренер, які можуть наглядати за дитиною.

Коли Мішина пояснила менеджеру, що вона не завжди зможе бути присутньою на тренуваннях свого сина, їй запропонували придбати додатковий абонемент для когось іншого. У результаті актриса висловила своє обурення таким чином:

"Що це за спосіб вичавлювати гроші з людей?" Вона також закликала всіх не мовчати, коли їх дурять, і боротися з нечесними правилами. Мішина наголосила, що її непокоїть відсутність відповідальності з боку клубу за безпеку та комфортність дитини, а також бажання збільшити прибуток.