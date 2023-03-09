Українські знаменитості у своїх привітаннях із Міжнародним днем жінок поділилися думками, чи варто взагалі святкувати 8 березня. Дехто вважає, що 8 березня потрібно залишити, дехто пропонує обрати іншу дату. Популярний український радіоведучий та інтерв'юер Слава Дьомін також написав пост в Інстаграм на цю тему.
Слава Дьомін заявив, що вчить свого сина радувати жінок не лише у свята. Він зазначив, що важливо балувати жінок у будь-який день року.
"Як я ставлюся до 8 березня? Я навчаю сина, що дівчатам потрібно говорити компліменти і дарувати квіти не тільки 8 березня або день народження. Це можна робити будь-якого дня року. Адже ви, дівчата, прекрасні!", - зазначив знаменитий українець .
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Щодо святкувань 8 березня, то ведучий переконаний, що варто залишити цей день святковим.
"Щодо свята! Прочитав, що 8 березня відзначається у багатьох європейських країнах. Та й опитування в "Дії" показало, що більшість українців підтримують це свято. Тому не сваримося, а обіймаємо один одного і цілуємо дівчат", - зазначив ведучий Слава Дьомін .
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