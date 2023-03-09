Слава Демин заявил, что касается празднований 8 марта, то ведущий убежден, что стоит оставить этот день праздничным.

Украинские знаменитости в своих поздравлениях с Международным днем женщин поделились мыслями, стоит ли вообще праздновать 8 марта. Некоторые считают, что 8 марта нужно оставить, некоторые предлагают выбрать другую дату. Популярный украинский радиоведущий и интервьюер Слава Демин также написал пост в Инстаграм на эту тему.

Слава Демин заявил, что учит своего сына радовать женщин не только по праздникам. Он отметил, что важно баловать женщин в любой день года.

"Как я отношусь к 8 марта? Я учу сына, что девушкам нужно говорить комплименты и дарить цветы не только 8 марта или день рождения. Это можно делать в любой день года. Вы ведь, девушки, прекрасны!", — отметил знаменитый украинец.

Что касается празднований 8 марта, то ведущий убежден, что стоит оставить этот день праздничным.

"Насчет праздника! Прочитал, что 8 марта отмечается во многих европейских странах. Да и опрос в "Дії" показал, что большинство украинцев поддерживают этот праздник. Поэтому не ссоримся, а обнимаем друг друга и целуем девушек", — отметил ведущий Слава Демин.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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