Український хореограф та танцюрист Влад Яма, суддя "Танців із зірками", який втік у США, поділився фотографією із дружиною у свято.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український хореограф і танцюрист, який раніше судив проект "Україна має талант", а також "Танці з зікрами". А після початку повномасштабного вторгнення Влад Яма взяв дружину та дитину, виїхавши з України до США, де перебувають і зараз. Зірка якось в інтерв'ю зазначала, що встигла до введення обмежень покинути Україну, але колеги по цеху сумніваються в цьому. Нерідко Влада критикують і прості українці, яких, як зізнався зірка, легко відправляє в бан.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографії із дружиною до свята 8 березня.

"Усім - кохання", - написав зірка під публікацією.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Влада Лілію, та написали кілька коментарів:

«Айшварія Рай»;

"Яка красуня";

"Люблю".

До цього артист привітав дружину із днем ​​народження. Зірка також поділилася фотографією, яка була зроблена в різдвяну фотосесію.

"З Днем Народження, Кохана! Робитиму все, щоб Ти посміхалася щодня! Нехай усі наші великі плани збудуться! Яке це щастя бути разом… Любимо!!!", - написав Влад.

Нагадаємо, Козловський зізнався, що думає про Потапа, Влада Яму та Монатика після їхньої втечі.

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма показав, чим займався із дружиною під пальмами у США

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