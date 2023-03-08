Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український хореограф і танцюрист, який раніше судив проект "Україна має талант", а також "Танці з зікрами". А після початку повномасштабного вторгнення Влад Яма взяв дружину та дитину, виїхавши з України до США, де перебувають і зараз. Зірка якось в інтерв'ю зазначала, що встигла до введення обмежень покинути Україну, але колеги по цеху сумніваються в цьому. Нерідко Влада критикують і прості українці, яких, як зізнався зірка, легко відправляє в бан.
Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала фотографії із дружиною до свята 8 березня.
"Усім - кохання", - написав зірка під публікацією.
Фанати поставили сотні лайків, включаючи дружину Влада Лілію, та написали кілька коментарів:
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«Айшварія Рай»;
"Яка красуня";
"Люблю".
До цього артист привітав дружину із днем народження. Зірка також поділилася фотографією, яка була зроблена в різдвяну фотосесію.
"З Днем Народження, Кохана! Робитиму все, щоб Ти посміхалася щодня! Нехай усі наші великі плани збудуться! Яке це щастя бути разом… Любимо!!!", - написав Влад.
Нагадаємо, Козловський зізнався, що думає про Потапа, Влада Яму та Монатика після їхньої втечі.
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма показав, чим займався із дружиною під пальмами у США
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