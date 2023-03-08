Украинский хореограф и танцор Влад Яма, судья "Танців з зірками", который сбежал в США, поделился фотографией с женой в праздник.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который раньше судил проект "Україна має талант", а также "Танці з зікрами". А после начала полномасштабного вторжения Влад Яма взял жену и ребенка, уехав из Украины в США, где находятся и сейчас. Звезда как-то в интервью отмечал, что успел до введения ограничений покинуть Украину, но коллеги по цеху сомневаются в этом. Нередко Влада критикуют и простые украинцы, которых, как признался звезда, он легко отправляет в бан.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал фотографии с женой к празднику 8 марта.

"Всем - любви", - написал звезда под публикацией.

Фанаты поставили сотни лайков, включая жену Влада Лилию, и написали несколько комментариев:

"Айшвария рай";

"Какая красотка";

"Люблю".

До этого артист поздравил жену с днем рождения. Звезда также поделился фото, которое было сделано в рождественскую фотосессию.

"С Днем Рождения, Возлюбленная! Буду делать все, чтобы Ты улыбалась каждый день! Пусть все наши большие планы сбудутся! Какое это счастье быть вместе… Любим!!!", - написал Влад.

Напомним, Козловский признался, что думает про Потапа, Влада Яму и Монатика после их побега

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма показал, чем занимался с женой под пальмами в США

Также Politeka писала, что Влад Яма снова нарвался на критику из-за нового видео



