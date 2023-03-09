Цього разу Марічка Падалко розповіла в Інстаграм, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Бахмут може бути захоплений найближчими днями. Однак українські джерела, включаючи наших бійців, стверджують, що ЗСУ має достатньо сил, щоб захистити місто (фото 3).

Фотографи Ліберови опублікували останній фоторепортаж із Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі), який загинув. У Києві 10 березня на майдані Незалежності відбудеться прощання (фото 4).

У мережі з'явилося відео, на якому захисниця, звільнена під час останнього обміну полоненими, дзвонить своїм рідним та близьким (відео 5).

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш приїхав до Києва, де зустрівся з українським президентом. Вони обговорили демілітаризацію ЗАЕС та продовження зернової угоди. Гутерріш також засудив відео страти українського бійця (фото 6).

Іноземні ЗМІ розповсюджують наратив про те, що за підривом "Північного потоку" може стояти приватна українська компанія, і Захід приховував цю інформацію, щоб не підставляти Україну. Міністр оборони Рєзніков заперечує такий зв'язок і вважає, що це є великий комплімент для України (фото 7).

Український гімн звучить на площі в Грузії, де вже другий день тривають протести. Офіційно вони пов'язані з потенційними законами про іноагентів, але насправді грузини почали боротьбу проти зростаючого впливу Росії (відео 8).

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала навчальний центр для українських бійців у Великій Британії (фото 1-2)

У мережі поділилися думкою: «Такі новини, як про Да Вінчі це 💔; Плачу після відео з дзвінком мами до дочки, Господи бережи їх!; Плачу разом із мамою та дочкою...; дуже зворушив дзвінок матері!

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.