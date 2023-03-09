Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою благодійних проектів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка показала незвичайне фото, яким показала себе домашню.

Як видно, на новому знімку Наталія знята у просторій кімнаті з гарним видом із вікна. Співачка затишно вмостилася на дивані з подушками, перед камерою вона з'явилася у білому махровому халаті, який виглядає дуже теплим та затишним. Її волосся розпущене, а на обличчі яскравий макіяж, вона з усмішкою дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Всем в тихую и мирную ночь. P.s. Завтра встречаемся в Александрии (спектакль "Дочки"), а послезавтра в Полтаве. До встречи!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Відвідайте будь ласка, люба наша, Жовті Води".

"Так хочу на ваш концерт! Коли ж до Одеси доїдете?"

"А до Кременчука, коли?".

"Яка ви красуня. Дуже ніжне фото".

"Красуня".

"Гарна".

"Дякую Надобраніч!".

"Красуня".

"Дуже мила фотографія, ви прекрасна".

"Прекрасна Наталя".

"Ніжна. красива жінка, і співачка дуже класна".

"Така ніжна".

"Дуже красиво".

"Наталю, ви як завжди бездоганна".

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