Український телеведучий Григорій Решетник коротає час у Києві у сімейному колі – разом із синами Сашком, Дмитром та Іваном та дружиною Христиною Решетник. Їм не нудно і завжди є чим зайнятися: вони волонтерять і проводять час зі своїми малюками. Знаменитий українець цього разу показав на сторінці в Інстаграмі романтичне фото з дружиною.
Григорій Решетник із задоволенням позував прямо на вулицях Києва. Він не втримався від обіймів із дружиною, які зняв на камеру. Христина Решетник притулилася до чоловіка з усмішкою, а він ніжно притискав її до себе. Пара прогулялася весняною столицею і помилувалася ранковим містом, яке потопало в пробках.
"Моя сильна та незалежна - ніжна та тендітна", - підписав романтичний кадр телеведучий, описуючи свою кохану дружину.
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Важливо: генерал Сирський зробив термінову заяву по Бахмуту і наступу ЗСУ
"Оленку так шкода, така дівчинка була!": окупанти вдарили по людях на вулиці, є жертви
"Я бачив, як вбили мого батька!": з'ясувалося справжнє ім'я Героя, страченого окупантами
Потап привітав Каменських зі святом, приголомшивши українців: "Все, всі заспокоїлися..."
Шанувальники оцінили знімок пари, яка незмінно радує їх своїми кадрами, що світяться від щастя. Багато хто відзначив, що Христина та Григорій виглядають закоханими та чарівними: "Навіть через фото передається ваша любов один до одного, турбота і ніжність", "Прекрасні! Щастя, миру, злагоди вашій родині!", "Дуже красиві фото, ви молодці" , "Ви прекрасні! Чарівна пара!"
Нагадаємо, що дружина Решетника показала емоційне фото з українцями, що облетіло весь світ.
Як повідомляла Politeka, молодший син Решетника потішив перевдяганням у татовий одяг.
Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника засвітилася з животом, що округлився.