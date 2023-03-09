Український телеведучий Григорій Решетник коротає час у Києві у сімейному колі – разом із синами Сашком, Дмитром та Іваном та дружиною Христиною Решетник. Їм не нудно і завжди є чим зайнятися: вони волонтерять і проводять час зі своїми малюками. Знаменитий українець цього разу показав на сторінці в Інстаграмі романтичне фото з дружиною.

Григорій Решетник із задоволенням позував прямо на вулицях Києва. Він не втримався від обіймів із дружиною, які зняв на камеру. Христина Решетник притулилася до чоловіка з усмішкою, а він ніжно притискав її до себе. Пара прогулялася весняною столицею і помилувалася ранковим містом, яке потопало в пробках.

"Моя сильна та незалежна - ніжна та тендітна", - підписав романтичний кадр телеведучий, описуючи свою кохану дружину.

Шанувальники оцінили знімок пари, яка незмінно радує їх своїми кадрами, що світяться від щастя. Багато хто відзначив, що Христина та Григорій виглядають закоханими та чарівними: "Навіть через фото передається ваша любов один до одного, турбота і ніжність", "Прекрасні! Щастя, миру, злагоди вашій родині!", "Дуже красиві фото, ви молодці" , "Ви прекрасні! Чарівна пара!"

Нагадаємо, що дружина Решетника показала емоційне фото з українцями, що облетіло весь світ.

Як повідомляла Politeka, молодший син Решетника потішив перевдяганням у татовий одяг.

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника засвітилася з животом, що округлився.