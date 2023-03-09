Григорий Решетник с удовольствием позировал прямо на улицах Киева вместе со своей любимой женой.

Украинский телеведущий Григорий Решетник коротает время в Киеве в семейном кругу – вместе с сыновьями Сашей, Дмитрием и Иваном и женой Кристиной Решетник. Им не скучно и всегда есть, чем заняться: они волонтерят и проводят время со своими малышами. Знаменитый украинец в этот раз показал на странице в Инстаграм романтическое фото с женой.

Григорий Решетник с удовольствием позировал прямо на улицах Киева. Он не удержался от объятий с женой, которые запечатлел на камеру. Кристина Решетник прижалась к мужу с улыбкой, а он нежно прижимал ее к себе. Пара прогулялась весенней столицей и полюбовалась утренним городом, утопающим в пробках.

"Моя сильная и независимая - нежная и хрупкая", - подписал романтический кадр телеведущий, описывая свою любимую жену.

Поклонники оценили снимок пары, которая неизменно радует их своими светящимися от счастья кадрами. Многие отметили, что Кристина и Григорий выглядят влюбленными и очаровательными: "Даже через фото передается ваша любовь друг к другу, забота и нежность", "Прекрасные! Счастья, мира, согласия вашей семье!", "Очень красивые фото, вы молодцы", "Вы прекрасны! Волшебная пара!".

Напомним, что жена Решетника показала эмоциональное фото с украинцами, которое облетело весь мир.

Как сообщала Politeka, младший сын Решетника позабавил переодеванием в папину одежду.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Холостяка" Решетника засветилась с округлившимся животом.