На цей раз кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко вирішив поділитися в Інстаграм Сторі смачним рецептом, який може зацікавити його шанувальників. Як відомо, кухар щодня показує корисні та смачні страви, які можна приготувати вдома.

«Година часу та солоденький кекс у вас на столі! Для цього вам знадобляться такі інгредієнти зі списку. Спосіб приготування:

«У чашу блендера додати всі інгредієнти та перебити до однорідного стану. Мандарин порізати та витягнути кісточки. Форму для кексу змастити вершковим маслом. Присипати борошном. Висипати масу. Запікати 40-45 хвилин|мінути| при температурі 180 градусів!

По-перше, чекаю на ваші фото та відеозвіти в Сторі з цим ароматним кексом. По-друге, поділіться думкою, як вам такий формат рецептів?» – поцікавився Клопотенко.

Також раніше Євген Клопотенко запропонував українцям борщ, який любив сам Тарас Григорович Шевченко.

За словами переможця шоу «МастерШеф» та ресторатора Клопотенка, Тарас Григорович писав про улюблений борщ із одеськими карасями у своїй біографії.

«А ще я дізнався, що такий борщ – божественно смачний. Пропоную вам також засвоїти цей факт», – зазначив Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.