В этот раз кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко решил поделиться в Инстаграм Стори вкусным рецептом, который может заинтересовать его поклонников. Как известно, повар каждый день показывает полезные и вкусные блюда, которые можно приготовить дома.

«Час времени и сладенький кекс у вас на столе! Для этого вам понадобятся вот такие ингредиенты из списка. Способ приготовления:

«В чашу блендера добавить все ингредиенты и перебить до однородного состояния. Мандарин порезать и вытащить косточки. Форму для кекса смазать сливочным маслом. Присыпать мукой. Высыпать массу. Запекать 40-45 минут при температуре 180 градусов!

Во-первых, жду ваши фото и видеоотчеты в Стори с этим ароматным кексом. Во-вторых, делитесь мнением, как вам такой формат рецептов?» - поинтересовался Клопотенко.

Также ранее Евгений Клопотенко предложил украинцам борщ, который обожал сам Тарас Григорьевич Шевченко.

По словам победителя шоу «МастерШеф» и ресторатора Клопотенко, Тарас Григорьевич писал о любимом борще с одесскими карасями в своей биографии.

«А еще я узнал, что такой борщ – божественно вкусный. Предлагаю вам тоже усвоить этот факт», – отметил Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко дал рецепт оригинальной намазки.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.