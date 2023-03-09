Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове фото у незвичайному образі та звернулася до українських жінок.

Як видно, на новій фотографії Світлана знята у цікавій локації, мабуть, десь на зйомках. Перед камерою вона з'явилася в елегантному образі - на ній незвичайна біла шубка, довгі чорні рукавички та незвичайні аксесуари. Волосся співачки зачесане у витонченому укладанні, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою та пухнастими віями.

У підписі до публікації Лобода написала: "Зі святом жіночої сили, непереможні Українки!". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Зі святом Світланочка! Щастя, кохання, добра, тепла та світу!".

"Ми вас любимо".

"Улюблена, я тебе люблю, завжди-завжди".

"Чудова".

"Зі святом, наша непокорена україночка!".

"Яка ж ви прекрасна".

"Світлана продовжуйте радувати нас своєю красою та силою Вашого духу".

"Ви неймовірна! Вітаю всіх жінок!"

"Красуня!".

"Розкішна".

"Зі святом, красуня!".

"Красуня".

"Світлано, ви прекрасна!"

"Богиня кохання та музики".

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