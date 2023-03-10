Популярна українська співачка Злата Огневич розповіла про особисте та відповіла на найпопулярніші питання, що хвилюють українців.

Відома артистка Злата Огневич не стала виїжджати з країни на початку повномасштабного вторгнення і продовжує виступати в Україні. Вона, на відміну від багатьох артистів, що втекли з країни, виступала для підтримки ЗСУ у прикордонних містах і продовжує це робити.

У Злати поцікавилися, а як би вона вчинила, якби вона мала б дитину. Виїхати з країни з ним, щоб перечекати війну – це зрада?

«Питання дуже болюче… Для тих, кому довелося залишитися чи виїхати. Звісно, ​​рятувати своїх дітей – це не зрада! І я хочу, коли прийде Перемога та Мир, щоб українці, які виїхали, повернулися додому. Ви дуже потрібні Україні!» – написала Злата.

Також артистка поділилася, про що мріяла коли була маленькою дівчинкою. Вона зізналася, що її маленьку мрію втілили в реальність, чому співачка була дуже рада.

"Я мріяла про фортепіано, і мені його з Кривого Рогу до Криму - міста Судака - привезла бабуся о третій годині ночі. Ох, не знала я тоді, скільки потрібно займатися, щоб досягти результату", - розповіла Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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