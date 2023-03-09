Популярний український виконавець Артем Пивоваров, який з початку війни записав багато українських дуетів, продовжує радувати шанувальників новими постами в Інстаграмі. На цей раз артист показав, ким може себе замінити, якщо захоче бути у двох місцях з концертами одночасно.
Таким чином артист вирішив порадувати публіку, пожартував з них.
"Мама: хочу на день народження на концерт Артема Пивоварова. Ти: він у турі, але..." - пожартував артист і показав несподіваний виступ:
України поспішили висловити свої думки, після чого сам артист вирішив додати:
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«Тепер я знаю, як одночасно виступати у кількох містах!».
«Хлопчик, мабуть, займається бальними танцями; Попадання в образ - 11 з 10)); Пс ... Артем, це твоє минуле?)); У цьому відео чудово все 😃; Антон уже тобі на п'яти наступає;
Було б круто побачити весь виступ; А схожий 😅; Круто, що в дітей віком з'явилися українські кумири, а не моргенштерн; Це Андрій Пивоваров мабуть 😂; це я так входжу у п'ятницю 😂».
Також артист нещодавно виступив на мітингу на підтримку України у Парижі. Відео з його спітчем на цьому заході опублікували на сторінці програми "ЖВЛ" у Instagram.
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