Известный исполнитель Артем Пивоваров показал, кем можно заменить его на концертах "в случае чего".

Популярный украинский исполнитель Артем Пивоваров, который с начала войны записал множество украинских дуэтов, продолжает радовать поклонников новыми постами в Инстаграм. В этот раз артист показал, кем может себя заменить, если захочет быть в двух местах с концертами одновременно.

Таким образом артист решил порадовать публику, подшутив над ними.

"Мама: хочу на день рождения на концерт Артема Пивоварова. Ты: он в туре, но...." - пошутил артист и показал неожиданное выступление:

Украины поспешили выразить свои мысли, после чего сам артист решил добавить:

«Теперь я знаю, как одновременно выступать в нескольких городах!».

«Мальчик, видимо, занимается бальными танцами🔥;Попадания в образ — 11 из 10)); Пс… Артём, это твое прошлое?)); В этом видео прекрасно все 😃; Антон уже тебе на пятки наступает;

Было бы круто увидеть все выступление; А похож 😅; Круто, что у детей появились украинские кумиры, а не моргенштерн; Это Андрей Пивоваров пожалуй😂; это я так вхожу в пятницу 😂».

Также артист недавно выступил на митинге в поддержку Украины в Париже. Видео с его спитчем на этом мероприятии опубликовали на странице программы "ЖВЛ" в Instagram.

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