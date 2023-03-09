На фото, яке опублікувала Джамала, також можна побачити, як рятувальники розпочали гасіння пожежі та розбирання завалів житлового будинку на Львівщині.

Вночі та вранці 9 березня по Україні росіяни здійснили близько 81 пусків ракет різного базування. На місці зруйнованого ракетою житлового будинку у Золочівському районі на Львівщині помітили собаку. Тварина лежить на ковдрі у руїнах будинку. Співачка Джамала опублікувала в Інстаграм фото з твариною, яка торкнулася українців.

За інформацією місцевих ЗМІ, господарі собаки загинули внаслідок ракетного удару держави-терориста росії. Як відомо, жертвами рф у Золочівському районі Львівщини стали 5 людей.

На фото також можна побачити, як рятувальники почали гасити пожежу після ракетного удару. А також розбір завалів житлового будинку на Львівщині.

Ще одна масована ракетна атака по всій країні: Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. 81 ракета. Втрата життя. Мої співчуття всім близьким та рідним загиблих", - написала Джамала.

Джамала також додала, що світ має пам'ятати про те, що росія щодня тероризує нас. Якщо нам активно не допомагатимуть, росія зазіхне на свободу та існування інших країн.

Мережу зачепила фото собаки на руїнах будинку, про що вони писали в коментарях: "Немає слів", "Росія велика худоба", "Люди просто спали... Співчуття всім постраждалим Люди просто спали...", "Врятуйте його. Може їсти волонтери що знаходяться поблизу.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.