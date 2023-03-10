Популярний український шоумен, телеведучий та блогер Анатолій Анатоліч, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників та всіляко виставляє їхні "зашквари" у своїх соцмережах, розповів про проукраїнську позицію своєї куми Світлани Лободи. Так, за його словами, у перші дні початку війни вони з нею довго розмовляли. Про це телезірка зізнався у сюжеті "ЖВЛ".

За словами Анатоліча, спочатку Світлана убезпечила себе та свою родину, а лише потім змогла публічно висловити проукраїнську позицію.

"У перші дні війни у ​​нас була довга розмова по телефону, це був другий чи третій день, ми хвилин 40 розмовляли, там були сльози. Він у той момент займалася тим, як я зрозумів, щоб убезпечити свою сім'ю, і тільки тоді вона змогла заявити свою позицію відкрито", - розповів Анатоліч.

Також кум Лободи виправдовує її, зазначаючи, що вона не виступала у Криму і не з'являлася на якихось заходах, присвячених воєнній тематиці.

"Вона могла промовчати і залишитися номер один у Росії, отримувати мільйонні гонорари і бути суперзіркою там. А чи сприйме суспільство (українське, - ред), це потрібно питати не мене, а у суспільства", - підсумував телеведучий.

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