Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко зазначив, що цей десерт створює неймовірне поєднання смаків.

Якщо ви розмірковуєте про те, чим порадувати кохану людину, то приготуйте для неї щось смачне — це надійний, як швейцарський годинник, план, що спрацьовує роками. Що може бути прекраснішим, ніж зробити повітряний бісквіт, а потім загорнути в нього ніжний крем.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом бісквітного рулету із найніжнішим кремом.

Євген Клопотенко зазначив, що цей десерт створює такий дивовижний смак м'якості, ніжності, вершковості та суперсвіжого присмаку, що немає сил терпіти, доки він стабілізується у холодильнику.

Для тесту вам знадобиться:

5 яєць

80 г цукру

60 г борошна

50 мл молока 2,5%

50 мл соняшникової олії (+ 1 ст. л. для змащування форми)

Для крему вам знадобиться:

150-200 мл вершків 30%

1. Відокремте білки від жовтків. Збийте білки з 20 г цукру до стійких піків.

2. Жовтки збийте з 60 г цукру, поки він не розчиниться. Додайте 50 мл молока, 50 мл олії і знову збийте в однорідну масу. Додайте білкову масу, обережно перемішуючи лопаткою.

3. Муку додайте потроху і обережно перемішуйте.

4. Застеліть лист пергаментом і змастіть його 1 ст. л. соняшникової олії за допомогою кулінарного пензлика. Вилийте тісто і рівномірно розподіліть його. Випікайте 15 хвилин при температурі 180 градусів. Після випікання залиште остигати.

5. Поки можна приступити до приготування крему. Влийте в ємність 150-200 мл 30% вершків і збивайте віночком насадкою до стану густого крему.

6. Змастіть охолоджений бісквіт кремом і загорніть рулетиком. Залишіть просочитися на ніч і можете приступати до трапези.

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