Если вы размышляете о том, чем порадовать любимого человека, то приготовьте для него что-то вкусное — это надежный, как швейцарские часы, план, срабатывающий годами. Что может быть прекраснее, чем сделать воздушный бисквит, а затем завернуть в него нежный крем.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бисквитного рулета с нежнейшим кремом.
Евгений Клопотенко отметил, что этот десерт создает такой удивительный вкус мягкости, нежности, сливочности и суперсвежего привкуса, что нет сил терпеть, пока он стабилизируется в холодильнике.
Для теста вам понадобится:
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- 5 яиц
- 80 г сахара
- 60 г муки
- 50 мл молока 2,5%
- 50 мл подсолнечного масла (+ 1 ст. л. для смазывания формы)
Для крема вам понадобится:
- 150-200 мл сливок 30%
1.Отделите белки от желтков. Взбейте белки с 20 г сахара до стойких пиков.
2.Желтки взбейте с 60 г сахара пока он не растворится. Добавте 50 мл молока, 50 мл подсолнечного масла и снова взбейте в однородную массу. Добавьте белковую массу, осторожно перемешивая лопаточкой.
3.Муку добавляйте понемногу и осторожно перемешивайте.
4. Застелите противень пергаментом и смажьте его 1 ст. л. подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки. Вылейте тесто и равномерно распределите его. Выпекайте15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставте остывать.
5.Пока можно приступить к приготовлению крема. Влейте в емкость 150-200 мл 30% сливок и взбивайте насадкой венчик к состоянию густого крема.
6. Смажте остывший бисквит кремом и заверните рулетиком. Оставте пропитаться на ночь и можете приступать к трапезе.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.