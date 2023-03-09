Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко отметил, что этот десерт создает невероятное сочетание вкусов.

Если вы размышляете о том, чем порадовать любимого человека, то приготовьте для него что-то вкусное — это надежный, как швейцарские часы, план, срабатывающий годами. Что может быть прекраснее, чем сделать воздушный бисквит, а затем завернуть в него нежный крем.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бисквитного рулета с нежнейшим кремом.

Евгений Клопотенко отметил, что этот десерт создает такой удивительный вкус мягкости, нежности, сливочности и суперсвежего привкуса, что нет сил терпеть, пока он стабилизируется в холодильнике.

Для теста вам понадобится:

5 яиц

80 г сахара

60 г муки

50 мл молока 2,5%

50 мл подсолнечного масла (+ 1 ст. л. для смазывания формы)

Для крема вам понадобится:

150-200 мл сливок 30%

1.Отделите белки от желтков. Взбейте белки с 20 г сахара до стойких пиков.

2.Желтки взбейте с 60 г сахара пока он не растворится. Добавте 50 мл молока, 50 мл подсолнечного масла и снова взбейте в однородную массу. Добавьте белковую массу, осторожно перемешивая лопаточкой.

3.Муку добавляйте понемногу и осторожно перемешивайте.

4. Застелите противень пергаментом и смажьте его 1 ст. л. подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки. Вылейте тесто и равномерно распределите его. Выпекайте15 минут при температуре 180 градусов. После выпекания оставте остывать.

5.Пока можно приступить к приготовлению крема. Влейте в емкость 150-200 мл 30% сливок и взбивайте насадкой венчик к состоянию густого крема.

6. Смажте остывший бисквит кремом и заверните рулетиком. Оставте пропитаться на ночь и можете приступать к трапезе.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.