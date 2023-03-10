Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати грибний паштет із печериць та "грибну ікру".

"Паштет із грибів - смачна і проста закуска, яку можна готувати як і на свято, так і на кожен день 😋", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

700 г грибів

2 цибулини

200 мл вершків (жирність 20-30%)

20 мл олії (1 ст. л.)

50 г вершкового масла

50 г білого хліба

70 мл молока (2,5 ст. л.)

сіль (за смаком)

чорний перець (за смаком)

Грибний паштет готується дуже просто. Спершу наріжте кубиком гриби та цибулю, а хліб замочіть у молоці.

Гриби обсмажте на сухій сковороді, потім додайте олію, вершкове масло, цибулю, посоліть і перемішайте. Додайте чорний перець, вершки, перемішайте та залиште тушкуватись протягом 10 хвилин.

Розділіть гриби на дві частини. Додайте в першу частину хлібний м'якуш і просто перемішайте. Додайте м'якуш до другої частини грибів і перебийте у блендері. Викладіть обидва види паштету на підсушену чіабатту.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"Ммм яка Краса 😍 дуже смачний і швидкий рецепт)";

"Приготувала, вийшло дуже смачно! Правда готувала з опеньків, але результат вогонь".

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