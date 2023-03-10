Елизавета Глинская рассказала, как приготовить грибной паштет из шампиньонов и "грибную икру".

"Паштет из грибов - вкусная и простая закуска, которую можно готовить как и на праздник, так и на каждый день😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

700 г грибов

2 луковицы

200 мл сливок (жирность 20-30%)

20 мл растительного масла (1 ст. л.)

50 г сливочного масла

50 г белого хлеба

70 мл молока (2,5 ст. л.)

соль (по вкусу)

черный перец (по вкусу)

Грибной паштет готовится очень просто. Сперва нарежьте кубиком грибы и лук, а хлеб замочите в молоке.

Грибы обжарьте на сухой сковороде, потом добавьте растительное масло, сливочное масло, лук, посолите и перемешайте. Добавьте черный перец, сливки, перемешайте и оставьте тушиться в течение 10 минут.

Разделите грибы на две части. Добавьте в первую часть хлебный мякиш и просто перемешайте. Добавьте мякиш ко второй части грибов и перебейте в блендере. Выложите оба вида паштета на подсушенную чиабатту.

Украинцы в комментариях оценили рецепт:

"Ммм какая Красота 😍 очень вкусный и быстрый рецепт)";

"Приготовила, вышло очень вкусно!!! Правда готовила из опят, но результат огонь".

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