Популярна українська модель та телеведуча Олександра Кучеренко, яка є дружиною ведучого-мандрівника Дмитра Комарова з "Світ навиворіт", з початку війни почала рідко публікувати нові посади у своєму Instagram. Однак днями вона знову вийшла на зв'язок і поділилася з шанувальниками у сторіс кадрами з робочого місця.

Схоже, що після невеликої паузи Олександра знову повернулася до роботи над своєю спортивною програмою на телебаченні. На нових знімках дівчина позує в студії, на ній стильний чорний костюм і білою блузою, це вбрання ідеально сів по фігурі, підкреслюючи стрункість. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж з червоною помадою.

Зазначимо, раніше Кучеренко опублікувала посаду про свого чоловіка Дмитра Комарова, який зняв документальний фільм про війну в Україні. У соцмережі Саша опублікувала анонс фільму, який показали глядачам 24 лютого, і написала: "Люблю та пишаюся моїм чоловіком. @komarovmir завжди працював в екстремальних умовах, але найстрашнішим у всьому світі виявилося те, що зараз відбувається у рідній Україні. Вже рік" .

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