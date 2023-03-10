Ольга Полякова кілька місяців тому дала серію концертів у рамках спеціального туру зі старою програмою. На цей раз артистка нарешті презентувала нову програму "Все буде добре", яка складається лише з україномовних пісень.
Тепер частину пісень артистки перекладено українською, а одна з композицій чимало вразила і навіть була позитивно оцінена серед її шанувальників. Тепер у треку "Шльопки" Оля Полякова висміює орків, які крадуть речі та вступають.
Вдалося Поляковій вразити і новими вбраннями, які наголошують на войовничому настрої кожної українки. До рук співачка також взяла золотий меч, демонструючи вольовий образ.
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Зазначимо, Полякова влаштувала запальний концерт із новою україномовною програмою під назвою "Все буде добре". Цю подію вона приурочила до 8 березня. Вона виконала не лише старі хіти, а й кілька абсолютно нових пісень, у яких заспівала про хворобливі почуття під час війни. Артистка поділилася фото з концерту в Інстаграм .
Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.
Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.
Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.