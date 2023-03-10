Певица Оля Полякова в новом образе показала, какая из нее "воительница" на сцене.

Ольга Полякова несколько месяцев назад дала серию концертов в рамках специального тура со старой программой. В этот раз артистка наконец-то презентовала новую программу "Все будет хорошо", которая состоит только из украиноязычных песен.

Теперь часть песен артистки переведена на украинский, а одна из композиций немало впечатлила и даже была позитивно оценена среди ее поклонников. Теперь в треке "Шльопки" Оля Полякова высмеивает орков, ворующих вещи и оступающих.

Удалось Поляковой впечатлить и новыми нарядами, которые делают акцент на воинственном настрое каждой украинки. В руки певица также взяла золотой меч, демонстрируя волевой образ.

"Божественная Победительница" - написала Ольга Сумская. "Оля, какая ты красивая" - поддержала Маша Ефросинина.

Отметим, Полякова устроила зажигательный концерт с новой украиноязычной программой под названием "Все буде добре". Это событие она приурочила к 8 марта. Она исполнила не только старые хиты, но несколько совершенно новых песен, в которых спела о болезненных чувствах во время войны. Артистка поделилась фото из концерта в Инстаграм.

Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.

Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.

Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.