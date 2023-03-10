Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка відреагувала на скандал зі стендапером Андрієм Щегелем, який втік за кордон та відверто про це заявив.

"Друзі, ви точно чули про «артистів», які скориставшись дозволом від Міністерства культури, виїхали за кордон. Але цей пост не про них. Вони в цій історії — непорозуміння, виняток з правила, яких, на жаль, не уникнути будь-де. Цей пост про артистів, які завдяки Міністерству культури України ось уже понад рік збирають кошти у світі на допомогу армії, розповідають про Україну на різних майданчиках, підтримують українців, які сьогодні вимушено живуть в найвіддаленіших куточках нашої планети! Тих, хто виїжджав сотні разів, та завжди повертався, адже тут — дім ❤️", — пише Олександра Зарицька.

Солістка KAZKA повідомила, що після цього скандалу музикантам її гурту заборонили виїзд із України.

"Сьогодні дуже важливо покарати винних, адже від цього залежить, чи зможуть, наприклад, мої хлопці виїхати завтра на благодійний концерт у Лондон, де наш виступ давно анонсований. Поки що їм відмовили. Вірю в справедливість та правду! І впевнена, що українська культура здатна долати кордони та об‘єднувати нас заради спільної місії — перемоги. Нам потрібна ваша підтримка, друзі", — наголосила співачка.

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