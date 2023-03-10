В этот раз на своей странице в Instagram артистка отреагировала на скандал состендапером Андреем Щегелем, сбежавшим за границу и откровенно об этом заявившим.

"Друзья, вы точно слышали об "артистах", которые воспользовавшись разрешением от Министерства культуры, уехали за границу. Но этот пост не о них. Они в этой истории - недоразумение, исключение из правила, которых, к сожалению, не избежать нигде. Этот пост об артистах, которые благодаря Министерству культуры Украины вот уже более года собирают средства в мире на помощь армии, рассказывают об Украине на разных площадках, поддерживают украинцев, которые сегодня вынужденно живут в самых отдаленных уголках нашей планеты!Тех, кто выезжал сотни раз, но всегда возвращался, ведь здесь - дом ❤️", - пишет Александра Зарицкая.

Солистка KAZKA сообщила, что после этого скандала музыкантам ее группы запретили выезд из Украины.

"Сегодня очень важно наказать виновных, ведь от этого зависит, смогут ли, например, мои ребята выехать завтра на благотворительный концерт в Лондон, где наше выступление давно анонсировано. Пока им отказали. Верю в справедливость и правду! И уверена, что украинская культура способна преодолевать границы и объединять нас ради совместной миссии - победы. Нам нужна ваша поддержка, друзья", - подчеркнула певица.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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