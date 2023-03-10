Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка прославилася завдяки дуету "Потап та Настя". Пара вже давно будує сольні кар'єри та кілька років тому стали родиною. Але останнім часом у мережі ходять чутки, що пара розійшлася. Але Олексій Потапенко, таке справжнє ім'я чоловіка Каменських, опублікував привітання Насті на 8 березня.

"Я хочу привітати всіх сильних та найкращих, вільних та непереможних жінок України, зі святом 8-березня та особливо свою квіточку Настю Каменських", - написав Потап у публікації та опублікував фотографію дружини з квітами.

А сьогодні Настя опублікувала відео де виконала гімн України.

"Особливий гімн особливої ​​країни.

Із Днем державного гімну", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Слава Україні! Героям слава";

"У мене аж мурашки по тілу біжуть від нашого гімну";

"Бажаю на концерт, якби була можливість. Але дуже шкода, не вдасться також!";

"Настя! Нехай улюблена справа доставляє тобі тільки насолоду";

"Дякую за любов до нашої рідної України! Слава Україні! Героям слава!!! Пишаюся вами!!!".

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