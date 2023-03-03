В этот раз популярная исполнительница Настя Каменских поделилась весенним кадром и заговорила о переживаниях, новых эмоциях и мыслях, связанных с новым сезоном. Поклонники обратили внимание на преображение артистки.
«Весна прекрасна во всех ее проявлениях: очаровательная, цветущая, душистая. Но главное – вера в то, что вместе с весенними цветами и теплом вернется и мир в нашу родную Украину 🌷
Мы пережили страшную, холодную и темную зиму, поэтому с первыми лучами солнца чувствуем, что жизнь продолжается. Самое время наполнять его незабываемыми моментами, воспоминаниями и мечтами о будущем» - призналась Каменских.
В сети выразили свои эмоции после прочтения мыслей Насти:
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Квартиры превратились в пыль и руины: жертв удара по жилому дому все больше
Контрнаступление ВСУ и окончание войны: у Залужного сказали, когда это произойдет
Взорвался огромный российский самолет, выжили не все: "Карма"
8 марта и Пасха: украинцам дали окончательный ответ, кто может рассчитывать на выходной
«Какая ты невероятная ❤️✨; Пришла и закружила голову нам Чумачечая весна...; а какой носик вахх 😍; Да действительно украшает;
Ты просто невероятная я не могу; Какая ты невероятно красива😭; Так точно красавица волшебная».
Ранее в сети снова начали говорить о том, что певица, возможно, беременна. После этого Настя призналась - она не занималась спортом долгое время и заметно набрала лишнего.
Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.
Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.
Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.