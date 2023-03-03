Украинская певица Настя Каменских опубликовала новый кадр в Инстаграм в весеннем стиле и привлекла внимание.

В этот раз популярная исполнительница Настя Каменских поделилась весенним кадром и заговорила о переживаниях, новых эмоциях и мыслях, связанных с новым сезоном. Поклонники обратили внимание на преображение артистки.

«Весна прекрасна во всех ее проявлениях: очаровательная, цветущая, душистая. Но главное – вера в то, что вместе с весенними цветами и теплом вернется и мир в нашу родную Украину 🌷

Мы пережили страшную, холодную и темную зиму, поэтому с первыми лучами солнца чувствуем, что жизнь продолжается. Самое время наполнять его незабываемыми моментами, воспоминаниями и мечтами о будущем» - призналась Каменских.

В сети выразили свои эмоции после прочтения мыслей Насти:

«Какая ты невероятная ❤️✨; Пришла и закружила голову нам Чумачечая весна...; а какой носик вахх 😍; Да действительно украшает;

Ты просто невероятная я не могу; Какая ты невероятно красива😭; Так точно красавица волшебная».

Ранее в сети снова начали говорить о том, что певица, возможно, беременна. После этого Настя призналась - она не занималась спортом долгое время и заметно набрала лишнего.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о необычной встрече с украинками в Лондоне, видео.