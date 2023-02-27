Не так давно певица Настя Каменских опубликовала новое видео на своей странице в Instagram, где показала свою встречу с фан-клубом, которого она очень скучала. Во время встречи Каменских была одета в обтягивающую майку, которая подчеркнула ее округлившиеся формы.

Это привело к тому, что в сети снова начали говорить о том, что певица, возможно, беременна. После этого Настя призналась - она не занималась спортом долгое время и заметно набрала лишнего.

Теперь артистка намерена все восстановить и будет активно работать над собой, она рассказала, что готова ответить и на самые частые вопросы, чтобы пообщаться с фанатами.

«Возвращаемся к работе и к жизни. Завершаю тренировку и иду работать. К туру остается меньше месяца!» - заявила Настя и показала, как старается вернуть форму.

Также Настя Каменских решила высказаться об итогах самого тяжелого года в жизни каждого украинца, не забыла при этом артистка подвести личные итоги. При этом слухи о проблемах в личной жизни артистки продолжают появляться.

«Это год боли, утрат и тотальной переоценки жизни. Но и год, когда гордость за то, что ты украинец стала безграничной, когда любовь к Родине достигла самой высокой точки» - написала Каменских.

Напомним, Каменских на фону слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.

Как еще Politeka сообщала, что Каменских в канун Нового года обратилась к украинцам с сильным посланием.

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