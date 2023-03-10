Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Пара уже давно строит сольные карьеры и несколько лет назад стали семьей. Но в последнее время в сети ходят слухи, что пара разошлась. Но Алексей Потапенко, такое настоящее имя мужа Каменских, опубликовал трепетное поздравление Насти на 8 марта.

"Я хочу поздравить всех сильных и лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8-марта и особенно свой цветочек Настю Каменских", - написал Потап в публикации и опубликовал фотографию жены с цветами.

А сегодня Настя опубликовала видео, где исполнила гимн Украины.

"Особый гимн особой страны.

С Днем государственного гимна", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава Украине, Героям слава";

"У меня аж мурашки по телу бегут от нашего гимна";

"Желаю на концерт, если бы была возможность. Но очень жаль, не удастся тоже!";

"Настя! Пусть любимое дело доставляет тебе только наслаждение";

"Спасибо за любовь к нашей родной Украине !!! Слава Украине ! Героям слава !!! Горжусь вами!!!".

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