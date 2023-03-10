Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Потап и Настя". Пара уже давно строит сольные карьеры и несколько лет назад стали семьей. Но в последнее время в сети ходят слухи, что пара разошлась. Но Алексей Потапенко, такое настоящее имя мужа Каменских, опубликовал трепетное поздравление Насти на 8 марта.
"Я хочу поздравить всех сильных и лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8-марта и особенно свой цветочек Настю Каменских", - написал Потап в публикации и опубликовал фотографию жены с цветами.
А сегодня Настя опубликовала видео, где исполнила гимн Украины.
"Особый гимн особой страны.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
"Это знак сверху, Украина победит": удивительную находку обнаружили среди руин Бахмута
"Она могла промолчать": кум Лободы Анатолий Анатолич высказался о ее позиции по поводу Украины
Дополнительных сил нет: оккупанты загнали себя в ловушку в Бахмуте
Сохранение изучения русского языка в школах: сколько украинцев высказались "за", поразительная статистика
С Днем государственного гимна", - написала звезда.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Слава Украине, Героям слава";
"У меня аж мурашки по телу бегут от нашего гимна";
"Желаю на концерт, если бы была возможность. Но очень жаль, не удастся тоже!";
"Настя! Пусть любимое дело доставляет тебе только наслаждение";
"Спасибо за любовь к нашей родной Украине !!! Слава Украине ! Героям слава !!! Горжусь вами!!!".
Напомним, Каменских заявила, каких женщин ценят на самом деле
Также Politeka сообщала, что Каменских заявила, почему уже не может быть аполитичной и равнодушной
А еще Politeka писала, что Каменских призналась, как теперь планирует жить после возвращения домой