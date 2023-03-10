Співак та екс-ведучий "Орла і Решки" Коля Сєрга, який зараз служить у лавах ЗСУ, переконаний, що артистів-чоловіків треба випускати з України.

На своїй сторінці в Instagram Микола розмістив відеозвернення до українців, у якому відреагував на скандал зі стендапером Андрієм Щегелем, який за допомогою листа від Міністерства культури втік за кордон та з пихою про це заявив.

У суспільстві виникли претензії до міністерства і до культурних діячів — чому їм можна, а іншим ні. І Коля Сєрга вирішив обґрунтувати, чому артистів не лише можна, а й необхідно відпускати за кордон. У якості прикладу він навів створений у 1919 році під час наступу червоної армії на Україну хор під керівництвом Олександра Кошиця, місія якого була підняття української ідентичності в Європі і Америці за допомогою культури. Спеціально для цих гастролей Леонтович написав легендарного "Щедрика".

За словами співака, після повномасштабного вторгнення культурні діячі розділилися на два фронти: внутрішній і зовнішній. Хтось працює для воїнів на передовій, піднімаючи бойовий дух, а хтось популяризує українську культуру за кордоном і збирає гроші на підтримку армії. А те, що хтось залишиться за кордоном, - це для української культури тільки плюс, головне не пускати їх назад.

Але далеко не всі українці згодні з позицією Колі Сєрги:

"Жінкам і дітям, які вже рік не бачать батька виступи "культурних" діячів до одного місця! 95 квартал то українська культура, Монатік то українська культура, стендапери то українська культура?! Трагедія буде не в тому, що жінки почнуть ходити на концерти місцевих виконавців, трагедія буде коли жінки почнуть віддалятися від своїх чоловіків! І не потрібно виправдовувати особливе ставлення в нашій країні до артистів. Їх підняли над звичайними чоловіками. Якщо чоловіки не мають права на виїзд, навіть після фронту, то якого артисти мають?! І не треба порівнювати з Щедриком! Де Щедрик, а де нинішні репертуари!";

"це так, але… через Міністерство культури виїзжають как культурні діячі так і будь який чоловік, якому треба виїхати… за хабар. І поки в культурі присутня корупція, вона не може вести та надихати націю";

"Не знаю, чи погодитися. Є такі артисти, що якщо була б за кордоном, то не пішла б на їх концерт, навіть безкоштовно. Взяти того ж монатика. Невідомо скільки катається по закордонам під виглядом концертів. Або Тетяну Решетняк, яка світилася на ганебній «благодійній» вечірці колі-котлети у Празі. Або стендапери 95 квартал - це ж суцільний несмак. В той же час звичайні українські чоловіки, навіть військові у відпустці, не мають можливості відвідати хоча б на декілька днів свої родини за кордоном".

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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