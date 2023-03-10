Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт показав себе і розповів про "хороших росіян" у США.

Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт - відомий український гуморист, який став учасником шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Зірка перемогла на проекті, але побудувати відносини пара не змогла. Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Олександр вирішив розповісти про "хороших" росіян.

"Спостерігається один алгоритм, як починають розмову люди з країни на букву ри

- Ти звідки?

- З України! А ти?

- З Росії! (пауза) АЛЕ…

причому це «АЛЕ» начебто вибачення-пояснення, вони говорять «АЛЕ», а потім слідує список тих, хто не підтримує, хто ху**о і як і до чого ставляться. Але ж слова, це не донат)

До речі, багато хто з них співає наші пісні – приємно", - написав Еллерт.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як добре, що поряд немає людей з країни на букву ри. Тому що слухати і бачити, як вони перевзуються - гидко. Все буде Україна";

"Прям Піст пошуку хороших росіян... Їх немає, не шукайте. Приклад. Півроку працюю на російську в Нью-Йорк, які жахливо переживають за українських біженців і беруть тільки їх на роботу (це справді так виглядало). Півроку думала, що адекватні люди, хоча тему війни ми жодного разу не обговорювали докладно. Але ж вони типу переживають за українців, говорила я собі. І тут настав момент, коли начальника майнула добре вискарика.

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А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" напередодні 8 березня висловився про українських жінок

Також Politeka писала, що Еллерт із "Холостячки" звернувся до українців із незвичайним посланням.



