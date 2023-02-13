Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист и сценарист шуток для "Квартал 95". Знаменитость решил пойти на шоу "Холостячка", где была главной героиней Ксения Мишина. Эллерту удалось победить на проекте и пара встречалась продолжительное время после проекта. Но построить счастливые отношения Ксении и Александру не удалось и в конечном итоге пара разошлась. А после полномасштабного вторжения Мишину с Эллертом заметили вместе на Буковели.

Но в конечном итоге юморист покинул Украину и переехал в США, где находится и сейчас. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где в этот раз показал свою дочь, с которой давно не виделся.

"Пока видимся вот так. как семья комаров. но это пока. все хотят все это завершить. скучаю, доченька", - написал Александр под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Война ужасная. Она разлучила нас – родных, близких, любимых, родителей и детей. Это невыносимо переживать и жить в таком состоянии. Но у нас у всех одна мечта: победа и мир. Но как можно скорее встретиться и обнять своих родных. Верю, что так будет скоро";

"Какие же они милые";

"Папина дочь".

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