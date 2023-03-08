Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который прославился благодаря шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Но после проекта паре не удалось построить отношения, зато Александр стал довольно успешным блогером. А после полномасштабного вторжения звезда выехал в США, где находится и сейчас. Не забывает Александр и об Инстаграм, где в этот раз записал поздравление для украинок.

"Сегодня праздник у тигриц, волчиц и пантер. Если задуматься, вы Джавелины, вы наши Хаймарсы. Такие ракеты - просто пушки. Да вы и есть наша мечта - вы просто... На самом деле я не знаю, из какой вы планеты, но спасибо вам что вы на нашей", - начал поздравление Эллерт.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо, наконец, девушки услышали то, что всегда хотели услышать, хотя, что мы всегда правы мы и так это знали";

"Класс! Спасибо. Сбросила мужу, дала задание выучить наизусть, а вечером проверю";

"Саша, спасибо за такое приветствие для нас - женщин и о женщинах. Улыбнулась, еще раз посмотрела в зеркало. Действительно – красавица. Таким необычным, красивым приветствием можешь приветствовать только ты. Очень приятно".

Напомним, Эллерт из "Холостячки" в канун 8 марта высказался об украинских женщинах

А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" обратился к украинцам с необычным посланием

Также Politeka писала, что победитель "Холостячки" Эллерт похвастался красоткой-дочерью



