Победитель "Холостячки" Александр Эллерт показал себя и рассказал о "хороших русских" в США.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт - известный украинский юморист, который стал участником шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Звезда победил на проекте, но построить отношения пара не смогла. Не забывает Эллерт и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Александр решил рассказать о "хороших" россиянах.

"Наблюдается один алгоритм, как начинают разговор люди со страны на букву ры

– Ты откуда?

– Из Украины! А ты?

– Из россии! (пауза) НО…

причем это «НО» вроде бы извинения-объяснения, они говорят «НО», а затем следует список не поддерживающих, кто ху**о и как и к чему относятся. Но ведь слова, это не донат)

Кстати многие из них напевают наши песни – приятно", - написал Эллерт.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как хорошо, что рядом нет людей из страны на букву ры. Потому что слушать и видеть, как они переобуваются - противно. Все будет Украина";

"Прям Пост поиска хороших русских…. Их нет, не ищите. Пример. Пол года работаю на русскую в Нью-Йорк, которые ужасно переживают за украинских беженцев и берут только их на работу (это действительно так выглядело). Полгода думала, что адекватные люди, хотя тему войны мы ни разу не обсуждали подробно. Но ведь они же типа переживают за украинцев, говорила я себе. И тут пришел момент, когда начальника мекнула хорошо вискарика. И понеслось".

Напомним, победитель "Холостячки" Эллерт записал поздравление, украинки оценили

А еще Politeka сообщала, что Эллерт из "Холостячки" в канун 8 марта высказался об украинских женщинах

Также Politeka писала, что Эллерт из "Холостячки" обратился к украинцам с необычным посланием



