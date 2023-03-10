Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати пісні булочки з маком та горіхами.

Для тіста беремо:

250 г борошна

8 г розпушувача

50 г цукру

сіль

100 мл води

40 г соняшникової олії (рафінованої)

Для начинкм:

100 г маку

100 г смажених волоських горіхів

120 г цукру

Спершу готуємо тісто. Зʼєднайте в мисці воду, олію, цукор і сіль. Додайте борошно, перемішане з розпушувачем. Замісіть тісто, оберніть його харчовою плівкою і залиште при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Далі робимо начинку. Мак замочіть теплою водою та залиште на 30 хвилин. Волоські горіхи обсмажте в духовці при температурі 170 градусів протягом 10 хвилин. Процідіть мак, додайте до нього горіхи та цукор, пробийте блендером до стану пасти.

Тісто, що відпочило, викладіть на робочу поверхню і розкачайте розміром приблизно 35 на 30 см. Стіл борошном можна не підпилювати, бо зазвичай це тісто не липне. Викладіть на тісто начинку та заверніть у рулет. Наріжте цей рулет на частини завтовшки 3 см. Викладіть булочки на деко, застелене пергаментом, і випікайте 20 хвилин при температурі 180 градусів.

"Після того, як булочки охолонуть, їх краще обернути харчовою плівкою, щоб вони не черствіли, чи ще краще... з'їсти)))", — додала зірка "Мастер Шеф".

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