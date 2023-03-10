В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постные булочки с маком и орехами.

Для теста берем:

250 г муки

8 г разрыхлителя

50 г сахара

соль

100 мл воды

40 г подсолнечного масла (рафинированного)

Для начинки:

100 г мака

100 г жареных грецких орехов

120 г сахара

Сначала готовим тесто. Соедините в миске воду, растительное масло, сахар и соль. Добавьте муку, перемешанную с разрыхлителем. Замесите тесто, оберните его пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Дальше делаем начинку. Мак замочите теплой водой и оставьте на 30 минут. Грецкие орехи обжарьте в духовке при температуре 170 градусов в течение 10 минут. Процедите мак, добавьте к нему орехи и сахар, пробейте блендером до состояния пасты.

Отдохнувшее тесто выложите на рабочую поверхность и раскатайте размером примерно 35 на 30 см. Стол мукой можно не подпиливать, так как обычно это тесто не липнет. Выложите на тесто начинку и заверните в рулет. Нарежьте этот рулет на части толщиной 3 см. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов.

"После того, как булочки остынут, их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели, или еще лучше... съесть)))", - добавила звезда "Мастер Шеф".

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